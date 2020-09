Ging es in der Familie letztlich doch nicht so liebevoll zu, wie es auf den ersten Blick scheint? Die Kommissare finden heraus, dass Niklas Norberg im Supermarkt seines Ziehvaters Hagen Christensen eine Ausbildung machen und irgendwann den Laden übernehmen sollte. Doch dann brach der Junge unerwartet sein Abitur ab und zog bei den Christensens aus. Obendrein brach er regelmäßig in den Supermarkt seines Onkels ein, um dort Lebensmittel aus dem Müll zu containern.



Die Kommissare interessiert, wie Hagen Christensen zu diesem Verhalten stand. Denn offenbar hat Neffe Niklas Norberg sich zu einem absoluten Konsumgegner entwickelt, der das Erbe seines Onkels mit Füßen trat. Führte die gegensätzliche Weltsicht zwischen Niklas und seinem Ziehvater zum Streit? Und ist dieser Streit nun auf tragische Weise eskaliert?