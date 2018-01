Der letzte Pirat

Jetzt muss die Versicherung alle Kosten übernehmen. Hat Manuela Schween ihre Hauptdarstellerin umgebracht, um dem finanziellen Ruin zu entgehen? Auch Harry Mohns Rolle ist unklar: Angeblich hatte er eine Affäre mit Nora Waller, was er allerdings abstreitet.



Gab es einen Streit zwischen den beiden - mit tödlichem Ausgang? Und was ist mit Klaas Michelsen? Wie sich herausstellt, war auch er an der jungen Frau interessiert - und zwar mehr, als ihr lieb war.