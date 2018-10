Der schwarze Ritter

Marco Stieglitz ist Einzelgänger und liebt dunkle Metalmusik und Ego-Shooter-Computerspiele. Als die Ermittler mehr über das Opfer in Erfahrung bringen, stellen sich neue Fragen. Der Tote ist der Kaufmann Stefan Krumm aus Lüneburg, gegen den die Zollfahndung ermittelt hat. Offenbar war er an Hehlereigeschäften mit gefälschten Markenartikeln beteiligt. Ist Krumm also doch einem gezielten Anschlag zum Opfer gefallen?