Die Kommissare wollen vor allem herausfinden, wer das "Känguru" ist, das Jäger Heinrich zusammen mit Maik Zarnow im Wald gesehen hat.



Die Spuren führen in ein unbekanntes Milieu: Die Anhänger des sogenannten "Furry Fandom" sind in Wismar unterwegs. "Furries" sind erwachsene Menschen, die sich gern als Tiere verkleiden. Mit der Polizei reden die zurückhaltenden "Furries" aber gar nicht gern. Sie schlüpfen lieber in ihre phantasievollen Kostüme.



Maik Zarnows Ehefrau Susanne fällt derweil aus allen Wolken: Von der heimlichen Leidenschaft ihres Mannes will sie nichts gewusst haben. Hat sein geheimes Doppelleben Maik Zarnow etwa das Leben gekostet?