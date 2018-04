Die Geistersiedlung

Heinrich Lenz fühlte sich vom Lärm der Urlauber belästigt und hat vor Gericht geklagt. Seitdem dürfen die Ferienhäuser nicht mehr vermietet werden, da sie sich in einem "reinen Wohngebiet" befinden.



Für Hauseigentümer Jens Neumeyer war das ein Schock, er ist dringend auf die Mieteinnahmen angewiesen. Hat er sich deshalb an Lenz gerächt? Heinrich Lenz' Jugendfreund Edgar Sichler bezeugt, dass auch die übrigen Eigentümer Lenz regelrecht bedrängt hätten, seine Klage zurückzuziehen. Dazu war ihnen jedes Mittel recht, und auch Edgar Sichler scheint am Ende nicht unbeteiligt.