Joe Felmys Frau Sabine gibt zu, etwas von Harald Klinkes Geld abgezweigt zu haben. Aber nur, weil dieser nie seine Rechnungen bezahlt habe! Darüber war Harald Klinke so wütend, dass es zu einem lautstarken Streit mit Joe Felmy gekommen war. Doch sind läppische 150 Euro Grund für einen Mord? Oder war der hoch verschuldete Klinke einfach nur verzweifelt?



Weiter finden die Ermittler heraus, dass Joe Felmy eine Lebensversicherung hatte und seine Frau Sabine Felmy die Begünstigte ist. Hat sie ihren Mann umgebracht, um an die stolze Summe von 75 000 Euro zu kommen? Die Ehe zwischen ihr und ihrem Mann war anscheinend nicht so rosig, wie sie vorgibt.



Jedoch ist auch Björn Buchholz verdächtig, ein regelmäßiger, ungebetener Gast der Kneipe. Er ist durch rassistische und sexistische Sprüche aufgefallen und wurde deshalb von Joe Felmy mehrere Male aus der Kneipe geworfen. Hat Björn Buchholz den Wirt umgebracht, weil er sich in seiner "Meinungsfreiheit" beschnitten fühlte?