Die SOKOs werten das Videomaterial aus und erkennen, dass die Stimmung innerhalb der Band mehr als angespannt war. Sie befragen den Freund und Mitmusiker des Opfers, Rainer Lemke.



Wie sich herausstellt, hatte seine Frau Beate ein Verhältnis mit Alexander Nölitz, wodurch ihr Mann ein starkes Motiv hätte. Gleichzeitig könnte Kristina Nölitz, deren Alkoholproblem und krankhafte Eifersucht keine Geheimnisse sind, als Täterin in Frage kommen. Sie wurde sogar am Tatort gesichtet. Wo sie sich nun aufhält, weiß jedoch niemand.



Plötzlich kreuzt sie im Revier auf. Nach einer ausschweifenden Nacht kann sie sich an nichts erinnern und zweifelt an ihrer eigenen Unschuld. Das Team der SOKO Wismar muss jetzt die richtigen Schlüsse ziehen.