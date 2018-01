Fit für die Ewigkeit

Rotmanns Lebensgefährtin Tanja Wunder gerät in Verdacht. Die weitaus jüngere Fitnesstrainerin ist seit Kurzem mit dem wohlhabenden Rentner zusammen. Tanja beteuert jedoch, ihn wirklich geliebt zu haben, und vermutet seinen Stiefsohn Thomas hinter der Tat. In der Vergangenheit haben die beiden häufig über Geld gestritten, und Thomas' Shrimpsfarm steckt zweifellos in finanziellen Schwierigkeiten. Im Testament ist Tanja Wunder nun als Alleinerbin vermerkt, sein Sohn hingegen soll nur seinen Pflichtanteil erhalten.



Der Fall verdichtet sich nun immer mehr. Ist Markus Rotmann etwa Opfer einer perfiden Erbschleicherin geworden?