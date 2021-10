Auch Hanna, die Schwester des Opfers, die in der Nähe das Familienhotel der Leonhardts führt, ist am Boden zerstört, zumal die Eltern der beiden bereits verstorben sind. Auf den ersten Blick scheint das Verhältnis der beiden Geschwister harmonisch und die Interessen geklärt. Oder schwelt im Hintergrund ein Konflikt um das Erbe? Und was hat es eigentlich mit dem Tauchroboter auf sich?



Wie sich herausstellt, gehört das Gerät Iris Kemper. Sie ist die Verlobte des Opfers und arbeitet als Meeresbiologin an einem Projekt zur Entfernung von Geisternetzen in der Ostsee. Falk Leonhardt hat seine Freundin nach Kräften unterstützt. Doch wer könnte ein Interesse an der Zerstörung des innovativen Gerätes haben? Spielen da etwa Rivalitäten unter Wissenschaftlern eine Rolle? Die SOKO verfolgt akribisch alle Spuren.