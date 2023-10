Hauke Kahnemann war ein aufbrausender Typ. Bis seine Frau vor drei Jahren bei einem Autounfall starb. Seitdem wollte er Menschen dabei helfen, ihre Beziehungen harmonischer zu führen und bot Kochkurse nach chinesischer Tradition an. Im Zeichen von Ying & Yang sollten Paare Ausgeglichenheit erfahren. An dem tragischen Abend allerdings herrschte dicke Luft in der beliebten Kochschule. Ein eifer-süchtiger Ehemann, dessen Ehefrau in Kahnemann verliebt zu sein scheint. Lia, eine unzufriedene Assistentin. Streit mit dem Lieferanten. Das Umfeld des Kochstars ist alles andere als harmonisch gestimmt. Und das sind längst nicht alle, die ein Motiv haben.

Der Mord hinterlässt einen faden Beigeschmack, aber weder DNA noch Fingerabdrücke. Kann die SOKO Wismar die Tatperson trotzdem überführen und wenn schon keine Balance, so doch wenigstens Gerechtigkeit schaffen?