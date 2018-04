Bahlbeck hat seinem Sohn Christian die Chance geboten, als Spitzenkoch in seinem Fischrestaurant anzufangen. Unter anderem auch, um ihr gestörtes Verhältnis zueinander zu kitten. Zu diesem Plan hat auch Jens Nielsen, ehemaliger Mieter des Restaurants gehört. Er wollte eigentlich mit seinem alten Freund Bahlbeck das Restaurant neu aufziehen.



Doch die Kommissare finden heraus, dass die alten Freunde in Streit geraten sind. Bahlbeck hat seinen jahrelangen Mieter Nielsen hochkant rausgeschmissen und ihm so seine Existenz genommen. Hat Nielsen sich gewehrt? War etwa er morgens am See, um seinen alten Freund zur Rede zu stellen?