In zwei Wochen, nach Ablauf der zehn Jahre, wäre die Schenkung rechtswirksam geworden. Jetzt kommt der Tod seines Vaters für Jakob gerade noch rechtzeitig, denn nun steht ihm ein Teil der Firma zu. Ein klarer Fall? Nicht ganz, denn Jakob Kölbach hat für die Tatzeit ein wasserdichtes Alibi. Seine Aussage befördert Heike in den Kreis der Verdächtigen: Angeblich wollte sie die Firma an russische Investoren verkaufen. Stand der Vater ihrem Deal im Weg?