Bei dem Toten handelt es sich tatsächlich um Marcel Jeske. Doch wie ist er in die Ostsee gelangt? Was ist in der Tatnacht passiert?



Als das Team der SOKO schließlich Marcel Jeskes Auto entdeckt, stoßen die Beamten dabei auf eine mysteriöse Ausgrabungsstätte. Offenbar ist Jeske professioneller Räuber von wertvollen Ausgrabungen und hat Vanessa Schuhmacher wegen ihrer Ressourcen skrupellos ausgenutzt. Doch sie beteuert, von seinen Praktiken nichts gewusst zu haben. Oder haben die beiden etwa zusammengearbeitet und alte Fundstücke illegal verkauft? Doch warum musste Marcel Jeske dann sterben? Ein kniffliger Fall für das Team der SOKO Wismar.