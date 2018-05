Mord mit Ansage

Die ehemalige Kriminalbuchautorin Rena Kahlow hatte ein Telefonat zwischen ihrem Mann Nick und seiner Geliebten belauscht, in dessen Verlauf er über ihren Tod sprach. Die Affäre mit einer seiner Studentinnen gibt Kahlow im Verhör zu, den Mord will er jedoch nicht begangen haben. Schließlich hätte auch eine Scheidung genügt. Wo ist also sein Motiv?



Tochter Bea hingegen profitiert finanziell vom Tod ihrer Mutter: Als Begünstigte der Lebensversicherung stehen ihr nun 450 000 Euro zu.