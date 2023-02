Die Jubiläumsfeier der "Prerow" steht an. Ein kleines Modellschiff, in Wismar gebaut, in den Fünfzigern nach Schweden verschenkt und nach der Wende wieder an die Hafenstadt zurückgegeben, soll gefeiert werden. Um sie hübsch zu machen, ist der schwedische Restaurator Sven Lundquist in der Hafenstadt. Das allerdings zieht den Unmut zweier in Wismar ansässiger Modellbauer auf ihn: Die Dahnke-Zwillinge Torsten und Oliver sehen sich als die eigentlich "Auserkorenen" für die Restauration.



Wie sich herausstellt, war Sven Lundquist auch ein beliebter Buchautor. Bei seinen Recherchen über die "Prerow" war er auf einen Schatz gestoßen. Jeden Tag verbrachte er deshalb im Landesarchiv, um dem Geheimnis näher zu kommen. Doch auch hier störten die Dahnke-Zwillinge ihn bei der Arbeit. Haben sie den Schweden ermordet? Oder wusste noch jemand von dem Schatz?