Allerdings ist sie auch schon bei Demonstrationen und Tierbefreiungen festgenommen worden. Wie sich bald herausstellt, hat Christin Neuhaus sogar einige Hunde ihren Besitzern entwendet. Die Hundetrainerin war davon überzeugt, dass die ursprünglichen Herrchen nicht ausreichend für die Tiere sorgten.



So hat Kneipenwirt Arne Weiss seinen Hund regelrecht abzurichten versucht, was Christin Neuhaus gar nicht gefallen hat. Hat der Wirt sich seinen Hund nun zurückgeholt und die Hundetrainerin ermordet? Auch Kampfschulen-Besitzer Mats Zepf gerät unter Verdacht. Der Mann ist am Morgen im Park gesichtet worden. Er und das Opfer sollen aneinandergeraten sein. Als die Kommissare dann noch erfahren, dass Mats Zepf überaus verliebt in Christin war, sie diese Gefühle aber nicht erwidert hat, wird es eng für Mats Zepf. Hat er die Hundetrainerin auf dem Gewissen?