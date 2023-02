Sascha Roehler führt Hauptkommissarin Karoline Joost gehörig an der Nase herum. Doch nicht mit Chefkommissar Reuter! Der mehrfach vorbestrafte Hehler lässt sich zwar nicht viel entlocken, die SOKO Wismar ist sich trotzdem sicher, dass er gemeinsame Geschäfte mit Matteo Ritter gemacht hat.



Der saß nämlich auf einem großen Berg Spielschulden. Und schien des Öfteren in der "Taff Bar" unterwegs gewesen zu sein. Auch dort redet keiner wirklich mit den Ermittlern. Weder Kai Hartmann, der zwielichtige Besitzer, noch die Bardame Nina Haubold, die mit Matteo Ritter eine Affäre hatte. Alle scheinen etwas verbergen zu wollen.



Also muss die SOKO Wismar sich selbst ein Bild machen: Austauschpolizist Eddi Jansons wird in die Untergrundszene eingeschleust. Können die Ermittler die Frage klären, warum sich Matteo Ritter in dieser Halbwelt herumtrieb? Und vor allem: Warum und von wem wurde er getötet?