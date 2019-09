Jan Reuter hilft seinen Kollegen auf die Sprünge: Teile des berühmten Stummfilmklassikers von 1921 sind in Wismar gedreht worden, unter anderem am Stadttor. Im Wagen des Toten finden die Ermittler Kopien von handgeschriebenen Briefen von Murnau, dem Regisseur des Films, doch ein wirklicher Durchbruch ist das nicht.



Selbst als herauskommt, dass Marlene Lenssen sich seit Jahren intensiv mit Nosferatu beschäftigt, einen ganzen Bilderzyklus mit ihm gemalt hat, steht die SOKO weiter vor einem Rätsel. Es gibt kein erkennbares Motiv für den Mord an Professor Althen. Geht ein Vampir in Wismar um?