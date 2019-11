Der Junge verbrachte die vergangenen Jahre in einem Internat und ist nur zu Besuch bei seinen Eltern. Reuter erinnert sich, dass es vor etwa vier Jahren einen Zwischenfall im Hause Ackermann gab, bei dem ein junges Mädchen tödlich verletzt wurde. Martin hatte seiner besten Freundin Steffi eine Waffe seines Vaters zeigen wollen, als sich ein Schuss löste. An dem Tag, an dem Hans Ackermann erschossen wurde, wäre Steffi 18 Jahre alt geworden.