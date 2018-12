SOKOplus Wismar: Was wird aus dem Täter?

Ein Zusatzangebot für alle SOKO Wismar-Fans!

Woche für Woche sehen die Zuschauer ihren Ermittlern der SOKO Wismar bei der Lösung der Fälle zu. Am Ende ist das Verbrechen gelöst, der Täter überführt. Aber was wird nun aus ihm?

Geht er für seine Tat ins Gefängnis? Und wenn ja, wofür? Vorsätzlicher Mord oder Totschlag im Affekt? Oder kann ein guter Rechtsanwalt sogar einen Freispruch erreichen? SOKOplus Wismar liefert kurz und knapp professionelle Antworten.



Zu jeder Folge der SOKO Wismar gibt es für die 15. Staffel ein entsprechendes Video der SOKOplus, in dem Oberstaatsanwältin Claudia Lange und Rechtsanwalt Carsten Hoenig die Fälle disktuieren.