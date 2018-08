Die Kommissare haken nochmal bei der Hofangestellten Silvia Sörensen nach. Sie erfahren, dass Michael nicht der leibliche Vater von Vanessa und Tim war. Aber was spielt das schon für eine Rolle? Der Zusammenhang der Familie ist eng. Wer will der Familie an den Kragen?



Dann gibt es doch neue Erkenntnisse: Michael Roeder ist tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben. Scheinbar hat er das Lösegeld übergeben, dann einen Infarkt erlitten. Die Täter ließen ihn liegen, verwischten alle Spuren und verschwanden mit dem Lösegeld. Aber warum lassen sie Nicole Roeder nicht frei? Die Ermittler müssen nun die richtigen Schlüsse ziehen.