Dem Ermittlungsteam wird schnell klar, dass am Sicherungssystem manipuliert wurde. Ein Karabiner wurde angesägt. Aber wer hat es auf die sportliche Unternehmerin abgesehen?



Der cholerische Forstverwalter Lothar Aurich gerät schnell in das Visier der Kommissare. Er arbeitet in dem zum Kletterpark gehörenden Forst und ist vom Geschäftsmodell seiner neuen Chefin wenig angetan. Doch ist er zu einer solchen Tat in der Lage?



Auch im restlichen Kletterwald-Team sind nicht alle Dinge so, wie sie scheinen. Gab es kurz vor dem Tod Antje Köllings Streit mit den Angestellten? Die jungen Trainer scheinen etwas zu verbergen. Das Team der SOKO Wismar steht vor einem schwierigen Fall.