An einem Samstagmorgen entdeckt Manuel Stade seine tote Frau in ihrer Praxis. Wieder einmal hatte sie bis spät in die Nacht gearbeitet, um ihren Klienten möglichst gut zur Seite stehen zu können. Von der Hebamme schwärmen alle in höchsten Tönen. Doch wirklich alle? Vielleicht ist ihr Engagement einigen auch zu weit gegangen?



Etwa dem Chefarzt der Wismarer Klinik, Dr. Stefan Hendricks? Er handelt profitorientiert, stellt das Wohlergehen der Mütter hinten an. Hatte Anna Stade ihn dafür angefeindet, und ist dieser Streit eskaliert? Oder was steckt hinter der Verbindung der beiden? Annas eifersüchtiger Ehemann vermutet eine Affäre. Das rückt ihn ins Visier der Kommissare.



Profitmaximierende Kaiserschnitte, postnatale Depressionen, aufopferungsvolle Väter. Die SOKO Wismar entdeckt bei der Aufklärung des Mordes an Anna Stade weit mehr als den Täter.