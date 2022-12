Peter Brauns leckeres Gebäck war in aller Munde. Weniger bekannt hingegen war seine ausufernde Spielsucht, die seine Familie in immer größere Schwierigkeiten brachte. Das Elternhaus seiner Frau Charlotte, das Unternehmen und Erbe seines Sohnes Luis standen auf dem Spiel.



Luis möchte bald von seinem Anteil an der Firma Gebrauch machen und den gesamten Betrieb auf Bio umstellen. Die Schwester von Peter Braun hat allerdings ganz anderes mit der Firma vor. Wollte einer der beiden sich durch den Tod des Bäckerei-Inhabers einen Vorteil erschleichen? Und was ist mit der Ehefrau und ihrer Schwester, die täglich um ihr Hab und Gut bangen mussten, wenn das Opfer wieder einmal alles verzockte?



Die Kommissare müssen viele Fragen stellen, um hinter die Verflechtungen des Familienbetriebs zu kommen. Das Team setzt alle Hebel in Bewegung, um diesen Fall zu lösen.