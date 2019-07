Soko Wismar

Schnell rückt Mike Stüwe in den Kreis der Verdächtigen. Er ist Pfleger in der Seniorenresidenz, in der Frank Hilpert wohnte. Vor einigen Jahren ist er wegen Gewalt gegen einen Rentner verurteilt worden. Ist er dieses Mal noch einen Schritt weitergegangen?



Die Ermittlungen verdichten sich, als die Kommissare in Hilperts Medikamentendose lediglich Placebos finden. Hat jemand den herzkranken Mann mit Absicht so auf Raten umgebracht?