Während Karoline Joost in der Bank um ihr Leben ringt, läuft parallel dazu unter Hochdruck die Suche nach der vermissten Madita. Wie die Ermittler entsetzt feststellen, fehlt obendrein auch jegliche Spur von der Mutter Stefanie Ernst. Was könnte Mutter und Tochter nur zugestoßen sein?



Der Überfall nimmt eine abrupte Wendung, als der Filialleiter der Bank den maskierten Räuber erkennt: Es ist eine ehemalige Mitarbeiterin. Was hat die junge Frau nur vor? Für die SOKO bahnt sich ein Wettlauf gegen die Zeit an, als ein Schuss in der Bank fällt.