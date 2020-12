Für Lena Brüggemann, die Besitzerin der Schafsherde, ist die Sache klar. Hans-Hermann Lang will ihr schon seit Ewigkeiten die Wiese abkaufen, auf der Frank Schäfer ihre Herde hütet. Doch sie will die Wiese nicht hergeben. Hat Hans-Hermann Lang nun versucht, anders zu seinem Ziel zu kommen? Wenn Schafe und Schäfer tot sind, was sollte Lena Brüggemann noch mit der Wiese anstellen?



Doch dann machen die Kommissare eine erstaunliche Entdeckung: Der wahre Frank Schäfer starb vor Jahren bei einem Verkehrsunfall. Wer ist also der Tote? Die Ermittlungen ergeben, dass es sich bei ihm um den verurteilten Dieb und Mörder Paul Marklund handelt. Bei einem Banküberfall hatte der Mann damals eine Frau erschossen. Und es kommt noch dicker: Die Frau, die Paul Marklund damals in den Tod geschickt hat, war die Mutter von Lena Brüggemann. Kann das wirklich Zufall sein? Warum musste der Mann sterben?