Zurück in die Wirklichkeit

Sie hat einen Verdacht: Oliver und sie haben versucht, in das Computersystem des Genlabor-Betreibers Fromlowitz einzudringen. Kurz vor seinem Tod hat Oliver ihr aufgeregt die Nachricht hinterlassen, dass er etwas Wichtiges entdeckt hat. Marie ist überzeugt, dass das nur mit Fromlowitz zu tun haben kann.



Dann findet die Polizei in Olivers Zimmer eine große Menge Bargeld und auf seinem Computer interne Daten von verschiedenen Firmen - allesamt Klienten der Anwaltskanzlei Cornelia Breitners. Was hat das zu bedeuten?