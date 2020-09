"Meine Mutter ist mein Vorbild"

Wackernagel: Das Wichtigste bei meiner Rollenauswahl ist zunächst das gesamte Drehbuch. Wenn eine Geschichte gut und glaubwürdig erzählt ist, sind es die einzelnen Charaktere in der Regel auch. Erst danach überprüfe ich, was es "zu spielen" gibt. Genre und Rollengröße spielen dabei überhaupt keine Rolle. Dennoch habe ich in den letzten Jahren natürlich vermehrt Rollen zugesagt, die etwas weiter von mir persönlich "entfernt" sind.