Wilsberg für die Ewigkeit?

Bis vor zehn Jahren war es bei einigen Tätowierern so, dass sie niemanden am Hals oder an den Händen tätowierten, der nicht mindestens den ganzen Arm oder den gesamten Körper zutätowiert hatte und noch mehr wollte. Jemand, der so ernsthaft dabei ist, weiß auch, was es bedeutet, Tattoos zu tragen und kann auch mit den Reaktionen klar kommen. Manche Tätowierer vertreten diese Ansicht auch heute noch. Jungen Menschen, die sich sichtbare Tattoos machen lassen wollen, muss man aber auch über mögliche Folgen aufklären.