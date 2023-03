Kommissar Overbeck erkennt sofort, dass die tote Nadja König die Jacke einer aufstrebenden Influencerin trägt. Was hatten die beiden Frauen miteinander zu tun? Zudem muss Anna wenig begeistert feststellen, dass das Opfer ausgerechnet die Telefonnummer von Wilsberg bei sich trägt. Wie sich herausstellt, wollte Nadja König diesen kurz vor ihrem Tod als Privatdetektiv engagieren. Wilsbergs Neugierde ist geweckt. Warum wollte Nadja König seine Dienste in Anspruch nehmen?



Juristin Dr. Tessa Tilker steckt derweil in ganz anderen Schwierigkeiten. Die hochsensible Akte des wichtigsten Mandanten ihrer Kanzlei ist verschwunden, und ihr Chef Marc Grundmann setzt sie deshalb ordentlich unter Druck. In ihrer Not wendet sich Tessa an Wilsberg.



Auch Ekki Talkötter braucht einmal mehr die Hilfe seines Kumpels. Denn die Ausarbeitung einer Imagekampagne, mit der er sich vor seinem Chef Grabowski beweisen will, wächst ihm schon bald über den Kopf.