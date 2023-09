Und als wäre das nicht schon genug, eckt er mit einem ersteigerten Kunstwerk auch noch heftig im Kollegenkreis an. Der Streit um das Bild schaukelt sich bis zu einem handfesten Konflikt mit seinem Chef Grabowski hoch.



Im Polizeipräsidium soll eine wichtige Stelle neu besetzt werden. Overbeck, der sich sogleich darauf beworben hat, muss erkennen, dass seine Konkurrenten ausgerechnet aus Bielefeld kommen. Im Assessment-Center treffen die Bewerber aufeinander und müssen sich unter den Augen von Kriminalrat Schaaf miteinander messen.



Derweil steckt Anna Springer in Schwierigkeiten, weil sie befürchtet, eine moralische Mitschuld am Tod des Verlegers zu tragen. In ihrer Not wendet sie sich an Wilsberg, der dem Mörder von Carsten Wenkler bereits auf der Spur ist.