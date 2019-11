Wie Algorithmen die ZDFmediathek persönlicher machen

Sequenz-basiertes Modell: Hier kommt es auf die Reihenfolge an, in der Sie die Videos geschaut haben. Das Modell trainiert sich so lange selbst, bis es alleine die Liste der geschauten Videos in der richtigen Reihenfolge möglichst präzise für alle Nutzer/Nutzerinnen errechnen kann... dann rechnet es für den einzelnen Nutzer weiter und macht eine Vorhersage, was die nächsten Videos in dieser Reihe sein könnten: Ihre persönlichen Empfehlungen.