"Bares für Rares" - Deutschlands größte Trödelshow geht weiter

Auch Comedian und Moderator Thomas Hermanns bietet ein Schätzchen an: Er möchte vier ABBA-CDs mit signiertem Cover in einem goldenen Rahmen an den Mann bringen. Das gute Stück hat er bei einer Wohnungsauflösung der ABBA-Sängerin Frida in der Schweiz erworben und möchte nun wissen, was es den Händlern wert ist.