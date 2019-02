Objekte vom 19. Dezember 2016

Angefertigt wurde diese Bronzeskulptur von dem Künstler Anton Büschelberger (1869 - 1934), der an der Kunstakademie in München studiert hat. Um 1900 siedelte Büschelberger nach Dresden um und war später für viele Jahre als Kunstbildhauer bei der Manufaktur Karl Enz in Rudolstadt tätig. Dort hat er sich auf die Anfertigung von Vogel-Skulpturen spezialisiert.



Die vorliegende Skulptur gibt es häufig auf dem Markt und befindet sich in einem sehr guten Zustand. Das Stück besteht aus Bronze, die schwarz-grün patiniert ist. Neben der Signatur von A. Büschelberger ist auch eine Gießerei-Punze vorhanden, die auf das Entstehungsjahr um 1925 verweist. Eine sehr gelungene und authentische Bronzeskulptur mit zwei äußerst schön gestalteten Goldfasanen.

Bildquelle: ZDF