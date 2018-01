Quelle: MG RTL D / Bernd-Michael M

Kenner der Sendung wissen, wie es läuft, wenn es nicht läuft: Carsten Maschmeyer findet das Produkt toll, ist aber rätselhafterweise trotzdem raus und Judith Williams findet sich in dem Thema einfach nicht wieder, sogar in Ralf Dümmels Regalen ist kein Platz mehr. Manchmal werden Gründer in der "Höhle der Löwen" zur leichten Beute. Die müssen innerhalb von nur drei Minuten exakt auf den Punkt bringen, was ihr Produkt kann und warum die Welt es braucht. Das kommt gut an beim Publikum, schließlich ist bei der erfolgreichsten Primetime-Eigenproduktion von Vox mit jeder Staffel die Quote gestiegen.