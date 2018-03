Bewerben Sie sich für die Küchenschlacht

Jede Woche liefern sich sechs Kandidaten die große Küchenschlacht im ZDF. Der Wochensieger darf sich dann ein weiteres Mal beweisen. Alle sechs Wochen treten die Küchenschlachtsieger in einer Qualifikationswoche gegeneinander an. Die Sieger der Qualifikationswochen machen am Ende des Jahres dann den Küchenschlachtsieger des Jahres unter sich aus. Den Besten der Besten erwartet ein Preisgeld von 25.000 Euro. Durch die Teilnahme an "Die Küchenschlacht" kann dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Erfahren Sie hier, wie Sie sich bewerben können.