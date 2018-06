Tipps zum dekorativen Einsatz von Findlingen

Findlinge, die wie zufällig im Garten abgelegt sind Quelle: ZDF

Große Steinbrocken oder Findlinge sollten so drapiert sein, dass sie nicht auf den Boden wie oben aufgelegt, also wie hingelegt, aussehen. Jeder Gesteinsbrocken, der in der Natur am Boden liegt, wird mit der Zeit ein Stück in denselben einsinken, es sei denn er liegt auf felsigem Untergrund. Das heißt: wenn es auch schwer fällt, nur gut die Hälfte eines Findlings sollte über dem Boden stehen. Alles andere sieht unnatürlich aus. Hat man so einen Stein zu hoch auf dem Rasen liegen und schafft es nicht mehr, ihn abzusenken, dann ist es ratsam um ihn herum den Boden etwas anzuschütten und mit niedrigen und halbhohen Ziergräsern einzufassen.