Tipps zum Thema Rollrasenpflege

Bereits nach 14 Tagen erfolgt in der Regel der erste Rasenschnitt. Rollrasen sollte gemäht werden, sobald er angewachsen ist. Das kann man ganz leicht an den Ecken überprüfen. Wichtig ist, dass der Rasen aber bereits eine Länge von ungefähr vier bis fünf Zentimetern hat. Bei Spielrasen ist der richtige Zeitpunkt bereits bei dreieinhalb bzw. vier Zentimetern. Ist die Witterung günstig, kann das bereits nach einer Woche der Fall sein.



Wenn Rollrasen allerdings zu kurz geschnitten wird, kann es passieren, dass sich keine neuen Triebe bilden. So können leicht Löcher und Lücken im Rasen entstehen.