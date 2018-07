Tipps zu pflegeleichten Beeten

Nicht jeder Gartenbesitzer ist gleichzeitig "leidenschaftlicher Hobbygärtner" und hat Freude am regelmäßigen Rosenrückschnitt oder am Unkrautjäten. Viel eher besteht oft der Wunsch so wenig wie möglich Pflege in den Garten zu stecken und dennoch dessen Blütenpracht zu genießen. Das ist möglich, wenn man seine Beete geschickt anlegt.