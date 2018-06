Tipps zum Bau einer Regenwasserzisterne

Vor der flächendeckenden Trinkwasserversorgung in Deutschland waren Zisternen ein gängiges Mittel zur Speicherung von Regenwasser. Der Regen, der auf das Hausdach fällt, läuft in die Dachrinnen und fällt durch die Fallrohre ab. Von dort aus fließt das Regenwasser in die Zisterne und wird dort gespeichert. Ist die Zisterne voll, kann überschüssiges Wasser in eine Rigole geleitet werden und in diesem Pufferspeicher versickern.