Tipps zum Thema Küchenkräuter

Besonders vorteilhaft ist es, Petersilie, Rosmarin und Co. in einem Hochbeet zu pflanzen. So wird beim Ernten der Rücken geschont und die Kräuter sind weniger anfällig gegen Schädlinge wie Schnecken. Auch der Anbau in Töpfen ist möglich. Dabei empfiehlt es sich Töpfe mit Wasserreservoir oder Tontöpfe zu verwenden, da das Wasser in beiden Fällen länger gespeichert und von den Pflanzen besser aufgenommen werden kann.