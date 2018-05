Tipps zur Gestaltung von Bachläufen und Teichlandschaften

Profis verwenden als Feuchtigkeitssperrschicht noch eine Polyehtylenbahn, die als Profilabschluss mit einer Holzkante dient und thermoplastisch verschweißt wird. Auf dieser Holzkante werden später Leisten für einen möglichen Steg verlegt. So verliert der Teich über Jahre kaum Wasser.



Mit einem Extrusionsschweißgerät werden alle Nähte verschweißt, so dass kein Wasser durchdringen kann. Dieses Schweißgerät erhitzt einen Kunstsoff-Schweißdraht in einer Förderschnecke auf circa 230 Grad. Der flüssige Kunststoff wird mir einem Schuh auf die abzudichtende Stelle gepresst und erhärtet in wenigen Minuten.



Erst wenn die Folie absolut dicht ist kann Wasser für den Teich eingelassen werden.