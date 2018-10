"Zum Friedensrichter" ist eine Wiener Traditionsgaststätte, die schon zu Kaiserzeiten bestanden hat. Der Charme der guten alten Zeit ist erhalten geblieben und so grüßt der Kellner die Damen noch mit "Küss die Hand". Küchenchef Roland Trappmaier bietet hierzu passend die klassische Wiener Küche an. Zeitlos und immer noch einfach lecker, so ist die Wiener Küche: Manche Dinge brauchen keine Aktualisierung. Den Kaiser kann man absetzen, der Kaiserschmarrn bleibt für immer.