Ein neues Gesicht bei "Stadt, Land, Lecker". Sternekoch Alexander Herrmann stellt sich der Herausforderung unserer Lokalköche.

Der gebürtige Oberfranke ist in einer Gastronomenfamilie aufgewachsen. Seine Basis ist das in fünfter Generation geführte Familienhotel "Herrmann's Posthotel" in Franken, in dem er seit seiner Küchenmeisterprüfung arbeitet. Außerdem betreibt er eine eigene Kochschule und ein Bistro.