An der 69-Jährigen Mali Höller vom "Baumannhof" führt kulinarisch kein Weg vorbei, denn sie ist die Grande Dame der Schlutzkrapfen. In dem familiär geführten "Baumannhof" kocht sie traditionell typisch, ohne großes "Tamtam", wie sie selbst sagt. Ihr Vorteil: Mali hat Zeit - Zeit um den Teig der legendären Teigtaschen herzustellen und das mit verschiedenen Füllungen. Die Schlutzkrapfen sind ihr "Statement" und klar, dass sie für uns diese Köstlichkeit, deren Teig alleine anderthalb Stunden in der Herstellung braucht, zubereitet.