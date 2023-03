„Stübers Restaurant“ im historischen Rhein-Hotel liegt direkt an der mittelalterlichen Stadtmauer Bacharachs. Seit 1874 ist das Rheinhotel samt Restaurant in Familienhand und schon Herr Stüber Senior und wiederum sein Vater waren bereits Köche im eigenen Betrieb. So stand für Andreas Stüber schon früh fest, dass er in ihre Fußstapfen treten möchte. 1993 übernahm er die Verantwortung in der Küche und wandelte sie nach und nach in eine kreative regionale Küche um, die gerne Traditionsgerichte neu interpretiert.