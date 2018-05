"Stadt, Land, Lecker" vom 19. August 2017

In Schwabs Landgasthof wird Tradition groß geschrieben. 1895 gegründet, wird er in der vierten Generation von Familie Schwab geführt. Schon seit Beginn seiner Kochkarriere beschäftigte sich Joachim Schwab mit längst vergessenen Rezepten aus der Region. Dabei inspirierten ihn die alten Kochbücher seiner Tante Klara. Nach seiner Ausbildung kochte er unter anderem in der Schweiz, bevor er sich 1990 entschloss an den heimischen Herd zurückzukehren und ein Jahr später den elterlichen Betrieb zu übernehmen.