Aus dem 17. Jahrhundert stammt das schön hergerichtete Gebäude, das heute das Restaurant Karlbacher beherbergt. Insofern ist das Haus bereits zweimal französisch besetzt gewesen: einmal in napoleonischer Zeit, in der die Pfalz zu Frankreich gehörte und wieder seit 1989, denn seitdem kocht hier der Elsässer Christian Rubert.



Kulinarische Aspekte seiner Elsässischen Heimat lässt Rubert gerne in seine Küche einfließen – was aber in der Pfalz ohnehin ein kulturelles Phänomen ist: die Küche der Pfalz weist, historisch bedingt, so manchen französischen Akzent auf.