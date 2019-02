Am Hausberg von Bruneck mit Blick auf das Pustertal liegt der Gasthof Oberraut. Hier kocht Evelyn Feichter zusammen mit ihrem Vater bereits in der dritten Generation. Vor 40 Jahren übernahmen Evelyns Großeltern diesen Betrieb. Evelyn kocht traditionell, versucht aber den überlieferten Rezepten einen ordentlichen Pfiff zu geben. Im Gasthof Oberraut wird vieles selbst erzeugt, schließlich ist man ja auch ein Bauernhof. Sogar eine Mühle, in der Korn gemahlen wird, um später zu selbstgebackenem Holzofenbrot zu werden, nennt der Familienbetrieb sein Eigen.